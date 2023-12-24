Партия Роста и «Новые люди» подписали соглашение об объединении

Вместе они намерены выдвинуть единого кандидата на президентские выборыЛидеры Партии Роста и «Новых людей» Борис Титов и Алексей Нечаев поставили подписи под соглашением об объединении, сообщает корреспондент Daily Storm.
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