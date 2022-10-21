Сбитая Анной Большовой женщина могла умереть до аварии: неожиданная версия ДТП

i3hmail hajam

Есть несколько вопросов: На какой скорости произошел наезд? При повороте водитель автоматически сбрасывает скорость, повернуть на 50 и более км/ч на 90 градусов весьма сложно. Почему смертельный исход, если скорость была не очень высокой? Насколько была широкой дорога? На узких дорогах, а уж, тем более, в деревнях погонять особо не получится. Кроме того, если машина ехала по прямой, то она явно освещала дорогу перед собой и идущего человека можно было увидеть. Если машина совершала поворот, то из-за ограниченной видимости пешехода можно было не заметить. Возможно, что после не очень сильного столкновения пострадавшую отбросило в сторону и она обо что-то ударилась, что и явилось причиной смерти. С формальной точки зрения, Большова поступила совершенно правильно по ПДД: остановилась, вызвала скорую, ДПС, тут претензий никаких быть не может.