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Торчащие кости, чёрные синяки: В сибирском доме престарелых голых пациентов привязывали к кроватям и не кормили

Торчащие кости, чёрные синяки: В сибирском доме престарелых голых пациентов привязывали к кроватям и не кормили

Беспредел творился в одном из домов престарелых в Красноярске, где пациентов лишали еды, привязывали к кроватям и не только.

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