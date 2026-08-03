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Царьград

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Семью генерала подорвали в двух шагах от посольства США в Москве: Детали теракта, о которых не говорят

Семью генерала подорвали в двух шагах от посольства США в Москве: Детали теракта, о которых не говорят

Есть очевидные детали в деле о теракте на Кудринской площади в Москве, о которых не говорят. Например, очень скупо прошла информация о том, что ресторан Balzi Rossi находится в двух шагах от посольства США.

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