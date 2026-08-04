Россия вошла в категорию стран с высоким уровнем дохода по классификации Всемирного банка. Для этого валовой национальный доход на душу населения должен превышать $14,3 тыс.
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Россия вошла в категорию стран с высоким уровнем дохода по классификации Всемирного банка. Для этого валовой национальный доход на душу населения должен превышать $14,3 тыс.
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