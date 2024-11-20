Русский Колоколъ Вот такая школьная форма теперь нужна? Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press В последние дни шокирующие кадры с подготовленными провокациями приходят из многих регионов России.
"Крысиный удар": новая акция среди детей мигрантов, как реагировать
Комментарии
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Павел Ильин
Надо после таких случаев 6адо полностью семью пинком из страны. Таких детей уже не перевоспитать. Пора своих граждан защищать а не мигрантов. Если не хотят что бы этих ушлепков разного возраста не начнут отлавливать прсле школы
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1 час.
M
Malina
Не отец должен "отмудохать"( его за это посадят), а наши доблестные полицейские должны отмудохать ТАК, чтоб не смог больше воспроизводить себе подобнвх, а после "отмудохивания" ВСЁ семейство до 7 колена - в родной кишлак, безпоава пересечения границы пожизненно!!!
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29 мин.
Игорь Саранцев
Как надоело соплежуйство и жадность до денег наших властей! Одни деньги с. мигрантов собирают себе на карман, другие сопли жуют прикрывая и мигрантов и их покровителей! В итоге мигрант руку поднял - пальчиком погрозил. Мигранту рожу разбили - срок от пяти до десяти! Когда уже своих людей ценить начнём!?
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11 мин.
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