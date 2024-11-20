"Крысиный удар": новая акция среди детей мигрантов, как реагировать

Павел Ильин Надо после таких случаев 6адо полностью семью пинком из страны. Таких детей уже не перевоспитать. Пора своих граждан защищать а не мигрантов. Если не хотят что бы этих ушлепков разного возраста не начнут отлавливать прсле школы

M Malina Не отец должен "отмудохать"( его за это посадят), а наши доблестные полицейские должны отмудохать ТАК, чтоб не смог больше воспроизводить себе подобнвх, а после "отмудохивания" ВСЁ семейство до 7 колена - в родной кишлак, безпоава пересечения границы пожизненно!!!