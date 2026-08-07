Пассажиров в России будут по-новому предупреждать об отмене поездов

Отдельный порядок сохранится для случаев, когда поезд задерживается на станции отправления пассажира С 1 сентября 2026 года в России изменится порядок информирования пассажиров поездов дальнего следования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии