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Стартовал прием заявок на именные стипендии правительства Тульской области

Стартовал прием заявок на именные стипендии правительства Тульской области

В Тульской области стартовал прием заявок на именные стипендии регионального правительства. До 2 мая аспиранты тульских университетов могут подать заявку, конкурс проводится в рамках региональной госпрограммы развития науки и инноваций.

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