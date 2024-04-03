Стартовал прием заявок на именные стипендии правительства Тульской области

В Тульской области стартовал прием заявок на именные стипендии регионального правительства. До 2 мая аспиранты тульских университетов могут подать заявку, конкурс проводится в рамках региональной госпрограммы развития науки и инноваций.
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