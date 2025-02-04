Федункив попала в опасную ситуацию на съемках во время беременности

Актриса Марина Федункив, известная по роли в сериале «Реальные пацаны», долгое время хранила тайну о своей беременности, и лишь после родов стало известно, что прошлой осенью у нее и ее супруга Стефано родился ребенок.
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