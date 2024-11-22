Виктор Викторович Тимофеев не просто профессионал, по-настоящему неравнодушный горожанин. Этот тот случай, когда на руководящей должности тот, кому и следовало бы быть.
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Виктор Викторович Тимофеев не просто профессионал, по-настоящему неравнодушный горожанин. Этот тот случай, когда на руководящей должности тот, кому и следовало бы быть.