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Заявки на транзит российского газа через Украину снизились на 6,4%, до 92,4 млн кубов

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости/Прайм. Заявки европейских потребителей на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему снизились на 6,4%, до 92,4 миллиона кубометров в сутки, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).

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