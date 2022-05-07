Заявки на транзит российского газа через Украину снизились на 6,4%, до 92,4 млн кубов

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости/Прайм. Заявки европейских потребителей на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему снизились на 6,4%, до 92,4 миллиона кубометров в сутки, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).