Регионы России

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Поздравляем с Днём рождения Вячеслава Тимченко

Поздравляем с Днём рождения Вячеслава Тимченко

Руководство медиахолдинга «Регионы России» и творческий коллектив от всей души поздравляют с Днем рождения Председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, члена попечительского совета медиа-холдинга "Регионы России" Вячеслава Степановича Тимченко! Руководство медиахолдинга «Регионы России» и творческий коллектив от всей души поздравляют с Днем рождения Председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, члена попечительского совета медиа-холдинга «Регионы России» Вячеслава Степановича Тимченко! Уважаемый Вячеслав Степанович! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Желаем Вам всего самого наилучшего, крепкого здоровья.

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