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Информация – оружие в руках Киева

Информация – оружие в руках Киева

Как белое становится чёрным и наоборот Информация — оружие массового поражения. Это было понятно и раньше, но в нынешних обстоятельствах этот факт очевиден даже тем, кто долгое время оставался в стороне, придерживался позиции «я вне политики».

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