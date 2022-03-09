Информация – оружие в руках Киева

Как белое становится чёрным и наоборот Информация — оружие массового поражения. Это было понятно и раньше, но в нынешних обстоятельствах этот факт очевиден даже тем, кто долгое время оставался в стороне, придерживался позиции «я вне политики».
Как белое становится чёрным и наоборот Информация — оружие массового поражения. Это было понятно и раньше, но в нынешних обстоятельствах этот факт очевиден даже тем, кто долгое время оставался в стороне, придерживался позиции «я вне политики».
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