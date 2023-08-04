«Девочки-волшебницы: Волшебные разрушительницы»: Мрачнокот против отаку

Список запретов в России ширится, но — пока — не догадались забанить хобби. Зато такая идея появилась в мрачном антиутопическом мире «Девочек-волшебниц: Волшебных разрушительниц» — весенней новинке от студии Bibury («Лазурный путь», «Пять невест»).