GT: неспособность США урегулировать палестино-израильский конфликт демонстрирует недостатки существующего миропорядка

Существующий мировой порядок, сформированный после Второй мировой войны при активном участии США и ряда европейских держав, содержит в себе внутренний конфликт геополитических интересов и не является идеальным, пишет Global Times.
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