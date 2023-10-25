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GT: неспособность США урегулировать палестино-израильский конфликт демонстрирует недостатки существующего миропорядка

GT: неспособность США урегулировать палестино-израильский конфликт демонстрирует недостатки существующего миропорядка

Существующий мировой порядок, сформированный после Второй мировой войны при активном участии США и ряда европейских держав, содержит в себе внутренний конфликт геополитических интересов и не является идеальным, пишет Global Times.

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Комментарии
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виктор матвеев
Гегемон активно сдувается, как в политическом так и в экономическом плане.
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