Правительство России разработало трехлетний план противодействия теневой занятости

Журнал о бизнесе и инвестициях

Правительство России разработало план противодействия нелегальной занятости на 2025-2027 годы. Среди предложенных мер — новые контрольные показатели для губернаторов, анализ неработающего населения и вовлечение его на рынок труда, борьба с подменой трудовых отношений.