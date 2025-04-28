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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Правительство России разработало трехлетний план противодействия теневой занятости

Правительство России разработало трехлетний план противодействия теневой занятости

Правительство России разработало план противодействия нелегальной занятости на 2025-2027 годы. Среди предложенных мер — новые контрольные показатели для губернаторов, анализ неработающего населения и вовлечение его на рынок труда, борьба с подменой трудовых отношений.

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