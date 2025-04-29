Китай призывает к политическому решению конфликта на Украине через БРИКС

Ван И, министр иностранных дел Китая, на встрече БРИКС в Рио-де-Жанейро, призвал страны к мирному урегулированию украинского конфликта через диалог и переговоры, подчеркнув важность объективности и поддержки ООН.
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