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Эндокринолог Лазуренко: содержащийся в ряде продуктов кверцетин способствует профилактике возникновения рака

Эндокринолог Лазуренко: содержащийся в ряде продуктов кверцетин способствует профилактике возникновения рака

Вещество кверцетин, который содержится в ряде продуктов питания, способствует профилактике опухолевых болезней и предотвращает раннее старение клеток.

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