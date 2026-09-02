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5K/165 Гц и Full HD/1000 Гц. Представлены мониторы Acer Nitro XV275X P и Acer Predator XB253Q U1

5K/165 Гц и Full HD/1000 Гц. Представлены мониторы Acer Nitro XV275X P и Acer Predator XB253Q U1

В продаже — в 2027 году Накануне открытия выставки IFA 2026 компания Acer представила несколько новых мониторов.

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