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Боевик ВСУ призвал украинцев выйти на протест к офису Зеленского

Боевик ВСУ призвал украинцев выйти на протест к офису Зеленского

www.globallookpress.com/dts Nachrichtenagentur Боевик ВСУ Александр Тодоров 5 сентября обратился к гражданам Украины с призывом выйти на акцию протеста к офису главы киевского режима Владимира Зеленского.

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