ЛДПР предложила отдавать рабочие места ветеранам вместо мигрантов

Председатель Комитета ветеранов Блока Жириновского Либерман выступила с пакетом инициатив на форуме «Россия без мигрантов»Председатель Комитета ветеранов Блока Жириновского Изабелла Либерман на форуме «Россия без мигрантов» представила четыре законодательные инициативы, направленные на ужесточение миграционной политики и защиту прав российских граждан.