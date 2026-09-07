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Daily Storm

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ЛДПР предложила отдавать рабочие места ветеранам вместо мигрантов

ЛДПР предложила отдавать рабочие места ветеранам вместо мигрантов

Председатель Комитета ветеранов Блока Жириновского Либерман выступила с пакетом инициатив на форуме «Россия без мигрантов»Председатель Комитета ветеранов Блока Жириновского Изабелла Либерман на форуме «Россия без мигрантов» представила четыре законодательные инициативы, направленные на ужесточение миграционной политики и защиту прав российских граждан.

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