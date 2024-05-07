Своими санкциями Брюссель повышает у себя цены на всё

Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС согласиться на меры, предложенные в 14 санкциях, включая запрет на импорт российского гелия, ужесточение экспортных ограничений на марганцевую руду и другие редкоземельные компоненты, а также запрет на импорт российского гелия.
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