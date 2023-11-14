SHOT: Судебные приставы разыскивают Никиту Преснякова и его жену из-за долгов

Никита Пресняков и его супруга находятся в розыске судебными приставами из-за задолженностей. Внук Аллы Пугачёвой, переехавший в Соединенные Штаты Америки, продолжает заниматься предпринимательской деятельностью в России.
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