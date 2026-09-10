Эксперт назвал дипфейки главной угрозой для выборов в сентябре

Главной угрозой открытости и легитимности выборов депутатов Государственной Думы, которые пройдут 18, 19 и 20 сентября, остаются дипфейки, созданные с использованием искусственного интеллекта.
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