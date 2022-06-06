Лучшие семьи выбрали в Приморье. Уссурийцев там нет.

Лучшие семьи выбрали в Приморье. Уссурийцев там нет.

В Приморье определили победителей регионального конкурса "Семья года". Пять семей края номинированы для участия в одноименном всероссийском конкурсе в Москве.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх