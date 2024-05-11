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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Скаут НБА считает, что получение пика в Топ-3 драфта-2024 станет проблемой для клуба из-за высокой зарплаты новичка

Анонимный скаут НБА выразил мнение, что получение пика в Топ-3 предстоящей церемонии станет проблемой для клуба из-за необходимости платить высокую зарплату такому новичку.

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