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Ростех

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КРЭТ открыл седьмой медицинский центр для сотрудников своих предприятий

КРЭТ открыл седьмой медицинский центр для сотрудников своих предприятий

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех Концерн «Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех открыл новый медицинский центр на базе Раменского приборостроительного конструкторского бюро (РПКБ).

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