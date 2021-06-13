Усть-Луга разоряет Рижский порт быстрее, чем ожидали в Латвии...

Прибалтика продолжает пожинать плоды своей антироссийской политики. И больше всех страдает Латвия. Власти прибалтийских республик полагали, что смогут бесконечно делать выпады в сторону РФ, продолжая получать от нее деньги за транзит продукции.
Прибалтика продолжает пожинать плоды своей антироссийской политики. И больше всех страдает Латвия. Власти прибалтийских республик полагали, что смогут бесконечно делать выпады в сторону РФ, продолжая получать от нее деньги за транзит продукции.
Свежие комментарии