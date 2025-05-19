Определен победитель международного турнира по мини-футболу в Петербурге

В этом году в турнире приняли участие команды из городов-героев и городов воинской славы Международный турнир по мини-футболу среди команд детских домов и интернатов завершился победой команды из Донецка.
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