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Президент Путин: солидарная позиция России и КНР на G20 позволила достичь признания вакцин

Президент Путин: солидарная позиция России и КНР на G20 позволила достичь признания вакцин

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Благодаря солидарной позиции РФ и КНР на саммите G20 в 2021 году удалось достичь взвешенных решений по признанию вакцин и вакцинных сертификатов, заявил президент России Владимир Путин.

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