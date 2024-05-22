В акватории Черного моря уничтожены безэкипажные катера ВСУ

Морская авиация Черноморского флота уничтожила в акватории Черного моря безэкипажные катера ВСУ. Как сообщили РИА «Новый День» в Минобороны РФ, экипажи истребителей Су-30СМ из состава штурмового авиационного полка Морской авиации и Противовоздушной обороны Черноморского флота получили данные от операторов средств наблюдения об обнаружении безэкипажных катеров ВСУ в одном из морских районов.