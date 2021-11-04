Дакота Джонсон вступилась за Джонни Деппа и других «отмененных» звезд Голливуда

Вашингтон, 4 ноября. В новом интервью The Hollywood Reporter 32-летняя актриса Дакота Джонсон заявила, что общество избегает некоторых «отмененных» знаменитостей, не учитывая, что люди могут меняться и корректировать свое поведение и взгляды.
Вашингтон, 4 ноября. В новом интервью The Hollywood Reporter 32-летняя актриса Дакота Джонсон заявила, что общество избегает некоторых «отмененных» знаменитостей, не учитывая, что люди могут меняться и корректировать свое поведение и взгляды.
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