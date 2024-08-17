Новый раунд переговоров по перемирию в Газе пройдет в Каире на следующей неделе

Переговоры по поводу установления перемирия в секторе Газа состоятся в Каире на следующий неделе. Об этом сообщили страны-посредники в официальном совместном сообщении, которое опубликовал представитель президента Египта Ахмед Фахми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии