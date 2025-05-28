В населенных пунктах Херсонщины отключили электричество из-за атаки БПЛА

ГЕНИЧЕСК, 28 мая. /ТАСС/. Жители населенных пунктов Голопристанского муниципального округа Херсонской области остались без электричества из-за атаки беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщили в Telegram-канале предприятия «Херсонэнерго».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии