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Дельбонис о победе над дель Потро в последнем матче его карьеры: «Хочу на мгновение оставить теннис в стороне и попытаться выразить все эмоции»

42-я ракетка мира Федерико Дельбонис прокомментировал победу над Хуаном Мартином дель Потро в матче, который, вероятно, стал последним в карьере чемпиона US Open-2009.

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