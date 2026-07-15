Наши! Кальмар из трубы. Штурмовик прополз 12 километров под землей

13.07.2026 Руслан Мельников ("Российская газета", ДНР) Передо мной сидит обычный 23-летний парень. Простой, разговорчивый.
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