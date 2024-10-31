NHK: полёт ракеты КНДР стал самым длительным за всё время пусков

Министр обороны Японии Гэн Накатани заявил, что северокорейская ракета стала самой дальнобойной.Предположительно, КНДР провела пуск баллистической ракеты по навесной траектории, то есть запуск производился под более вертикальным углом для увеличения высоты и сокращения дальности полёта.