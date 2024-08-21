Гости форума-фестиваля «Москва 2030» могут встретиться с героями СВО

На встрече можно узнать о реальных историях и подвиге людей Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» предлагает уникальную возможность для всех желающих встретиться с участниками специальной военной операции и узнать больше о их опыте.
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