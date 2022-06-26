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Дожди, грозы и шквалистый ветер надвигаются на Новосибирск в День города-2022

Дожди, грозы и шквалистый ветер надвигаются на Новосибирск в День города-2022

Во второй половине воскресенья 26 июня в регионе ожидаются дожди и грозы. В понедельник 27 июня по области сохраняется вероятность неблагоприятных метеоявлений – пройдут дожди, грозы, в отдельных районах при грозах сильные дожди, местами град.

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