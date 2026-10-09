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Как устроена кружка NASA для космоса: вода не проливается даже в невесомости

Как устроена кружка NASA для космоса: вода не проливается даже в невесомости

Кадр из видео @ReelNASA Как известно, в невесомости вода стремится покинуть любую посуду. Но в кружке Space Cup вода не просто остается внутри, а стремится к краю, к месту откуда вы пьете.

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