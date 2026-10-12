'Bedford Park' tells a deeply personal Korean American story

Korean American filmmaker Stephanie Ahn's "Bedford Park," which screened at the Busan International Film Festival, is a movie that reflects the deeper details of her own experiences.
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