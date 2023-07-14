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Собянин рассказал, как «Московская техническая школа» усиливает технологический суверенитет России

Собянин рассказал, как «Московская техническая школа» усиливает технологический суверенитет России

Обучение прошли более 1,2 тыс. сотрудников промышленных предприятий столицы 14 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в блоге на своем персональном сайте, что за 2,5 года в «Московской технической школе» («МТШ») прошли обучение более 1,2 тыс.

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