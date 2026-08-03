Этот день в авиации. 3 августа

1861 - В США John La Mountain впервые использует плавсредство для буксировки воздушного шара. С помощью буксира Фанни", он поднимается от его палубы до высоты 2000 футов в целях ведения разведки конфедератов.
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