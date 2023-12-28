Горячие точки и строчки Андрея Полунина

Печальная новость: скончался наш главный редактор Андрей Полунин. Буквально неделю назад он провел совещание, раздал задания на предстоящий «праздник» и обсудил с нами новые темы… Он вдохновил меня личным примером, а в нашем случае это не фигура речи.
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