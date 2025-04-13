Китайский дипломат сорвал аплодисменты на комментарии о Курилах

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Комментарии
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Eduard
Никто вообще не вправе обсуждать чью-либо приадлежнасть.У меня тоже куча вопросов к таким,например:&quot;Чья Америка мигрантскго сброда или коренных индейцев&quot;?
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