Китайский дипломат сорвал аплодисменты на комментарии о Курилах

Японские журналисты задали провокационные вопросы китайскому дипломату Чжао Лицзяню о принадлежности Курильских островов — в ответ он напомнил о том, что КНР не вмешивается во внутренние дела других государств и признает итоги Второй мировой войны.
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