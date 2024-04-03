Порошенко захотел стать президентом: кто ему поможет заменить Зеленского

Автор: Анастасия Аржевитина Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/Global Look Press Бывший президент Украины Петр Порошенко намерен выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах главы государства.
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