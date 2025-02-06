«Перебить миллиард». Готова ли Россия к войне со всей Европой?

ВМ

Владимир Моргунов

Мыслите вчерашними категориями. Ныне обычные (не ядерные) вооружения сопоставимы с ядерным, а то и превосходят, по мощности и эффективности !!! ТОЛЬКО БИТЬ НАДО НЕ ПО ВСЕЙ ГЕЙРОПЕ, А ПО ЦЕНТРАМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ !!!!! О ЧЕМ МНОГО ГОВОРЯТ БОЬШИЕ ЧИНЫ, НО, ОНИ ЖЕ, НЕ ДЕЛАЮТ ЭТОГО ????