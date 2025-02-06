«Искусство политика заключается в том, чтобы предсказать, что произойдёт завтра, на следующей неделе, через месяц, год, а затем объяснить, почему это не произошло»У.
«Перебить миллиард». Готова ли Россия к войне со всей Европой?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
К сожалению вы правы.
Ответить
5 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Мыслите вчерашними категориями. Ныне обычные (не ядерные) вооружения сопоставимы с ядерным, а то и превосходят, по мощности и эффективности !!! ТОЛЬКО БИТЬ НАДО НЕ ПО ВСЕЙ ГЕЙРОПЕ, А ПО ЦЕНТРАМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ !!!!! О ЧЕМ МНОГО ГОВОРЯТ БОЬШИЕ ЧИНЫ, НО, ОНИ ЖЕ, НЕ ДЕЛАЮТ ЭТОГО ????
Ответить
5 час.
АД
Александр Данилов
Разбомбить их, чтобы только ядерная пыль осталась от них. Зато лет 500 жить наша страна будет спокойно
Ответить
4 час.
Свежие комментарии