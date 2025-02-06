«Перебить миллиард». Готова ли Россия к войне со всей Европой?

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
К сожалению  вы правы.
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5 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Мыслите вчерашними категориями. Ныне обычные (не ядерные) вооружения сопоставимы с ядерным, а то и превосходят, по мощности и эффективности !!! ТОЛЬКО БИТЬ НАДО НЕ ПО ВСЕЙ ГЕЙРОПЕ, А ПО ЦЕНТРАМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ !!!!! О ЧЕМ МНОГО ГОВОРЯТ БОЬШИЕ ЧИНЫ, НО, ОНИ ЖЕ, НЕ ДЕЛАЮТ ЭТОГО ????
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5 час.
АД
Александр Данилов
Разбомбить их, чтобы только ядерная пыль осталась от них. Зато лет 500 жить наша страна будет спокойно
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4 час.
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