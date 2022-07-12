Moody’s снизило рейтинг мексиканской нефтяной компании Pemex

Рейтинговое агентство снизило рейтинг Pemex с уровня Ba3 до B1, 11 июля сообщает El Universal. «Снижение было вызвано понижением рейтинга Мексики c учетом критической важности финансовой поддержки компании правительством», — сказано в сообщении.
Рейтинговое агентство снизило рейтинг Pemex с уровня Ba3 до B1, 11 июля сообщает El Universal. «Снижение было вызвано понижением рейтинга Мексики c учетом критической важности финансовой поддержки компании правительством», — сказано в сообщении.
Свежие комментарии