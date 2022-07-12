smi.today

2 772 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Лановой
    Вам надлежит обратиться к Президенту с ультимативным требованием о назначении Вас Министром обороны и начальником Ген...Министр обороны Т...
  • Анатолий Лановой
    Петро, не муди.Министр обороны Т...
  • Юпитер
    ХОХДОТЕРРОР НАЧАЛСЯ В ЕВРОПЕ!!!!😱Бывший депутат Ра...

Moody’s снизило рейтинг мексиканской нефтяной компании Pemex

Moody’s снизило рейтинг мексиканской нефтяной компании Pemex

Рейтинговое агентство снизило рейтинг Pemex с уровня Ba3 до B1, 11 июля сообщает El Universal. «Снижение было вызвано понижением рейтинга Мексики c учетом критической важности финансовой поддержки компании правительством», — сказано в сообщении.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх