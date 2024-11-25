ФСБ: "Купол Донбасса" помешал беспилотнику ВСУ атаковать запас зерновых ДНР

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" отразила атаку беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запас зерновых культур в Макеевке в Донецкой народной республике.
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