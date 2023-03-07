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Овечкин против «Кингс»: 36-й гол в сезоне, 4 броска и «минус 3» за 17:47

Александр Овечкин завершил матч против «Лос-Анджелеса» с показателем полезности «минус 3». Капитан «Вашингтона» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Кингс» (2:4).

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